Avariides on viga saanud juba mitu inimest: lisaks libedusele segab liiklejaid ka lörtsi- ja vihmasadu

Avarii täna hommikul PPA

Riiklik ilmateenistus hoiatab, et mandri-Eestis on täna suur jäiteoht. Politsei palub liikluses varuda aega ja kannatlikkust. Täna hommikul on pelgalt Harjumaal juhtunud mitu avariid ja kolm inimest on ka viga saanud.