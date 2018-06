Avarii põhjustanud joobetunnustega juht sai sündmuskohalt põgenedes raskelt viga

Joobetunnustega turvavööta juht sõitis enda põhjustatud liiklusõnnetuse sündmuskohalt põgenedes teelt välja ning sai sõidukist välja paiskudes raskemalt viga.

"Sündmused said alguse 25. juuni õhtul kella 22.30 paiku, kui Räpina linnas sõitis Toyotat juhtinud mees riivamisi külge BMW X5-le ning põgenes sündmuskohalt. BMW juht järgnes Toyotale ning helistas häirekeskusesse teatades, et Toyota vingerdab kahtlaselt teel ja juht võib olla joobes," ütles Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk Delfile.

Toyota liikus Räpina valda, kus ta Räpina-Rasina tee 6.kilomeetril teelt välja sõitis ja üle katuse rullus. Kuna Toyota juht ei kasutanud turvavööd, paiskus ta sõidukist välja, tegi ligi 15 meetrise õhulennu ja sai raskemalt viga. Mees viidi haiglasse, kus tehakse ekspertiis tema kainuse selgitamiseks.

Virk selgitas, et Toyotat juhtis 30-aastane mees ning temaga sõitis kaasa teinegi kaasreisija, kes kasutas turvavööd ning tõsisemalt viga ei saanud.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Indrek Koemets ütles, et antud juhtum on ilmekas näide, kuidas turvavöö kasutamine aitab raskemaid tagajärgi ära hoida. "Iga inimene, olgu tegu auto, bussi või muu mootorsõidukiga, peab nõuetekohaselt kasutama turvavarustust, et end hullemast säästa. Avariisse sattudes ohustavad turvavööta sõitjat eluohtlike põrutuste kõrval ka võimalus autost välja paiskudes jääda selle vraki alla," kirjeldas ta.