Autovargus päädis sellega, et sulid sõitsid politsei eest põgenedes teelt välja

Täna varastati Pärnust haruldane punane Lincoln Continental. Omanik palus sotsiaalmeedias abi, ent kokkuvõttes lõhkusid sulid ta masina ära, kui politsei eest põgenedes teelt välja sõitsid.

"Nähtud liikumas kella 16 ajal Sindi poole ning oli jätnud ka tanklas bensiini maksmata," kirjutas auto omanik Heleri Kella 17 paiku Facebookis. Tunni eest kirjutas ta postituse all: "Ma hakkan nutma. Auto on leitud. Jõudsid Tallinna ja sõitsid aeda sisse. Seisukorda ei tea."

PPA pressiesindaja kinnitas Delfile, et kella 16.30 ajal teatati politseile, et Pärnus Lao tänaval asuva maja eest on varastatud sõiduauto Lincoln Continental.

Kella 18.07 ajal märkasid Põhja prefektuuri politseinikud varastatud autot sõitmas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Rae vallas. Sõiduki juhile anti peatumismärguanne, kuid seda eirati. Politsei järgnes autole ja pidas autos olijad kinni peale seda, kui sõiduautot Lincoln juhtinud juht sõitis teelt välja. Autos olnud inimesed viga ei saanud.

Juhtunu täpsemate ajaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus.