Autot purjuspäi juhtinud mees sai karistuseks reaalse vanglakaristuse

10. novembri hilisõhtul sai politsei kõne ühelt liiklejalt, kes märkas Tapa vallas sõidukit ning kahtlustas, et selle juht on joobes. Loetud minutite pärast pidasid Rakvere politseinikud kinni sõiduauto Volkswagen, mille roolis oli joobes 38-aastane mees. Politseinikud tuvastasid 38-aastasel sõidukijuhil kriminaalse alkoholijoobe ning mehel puudus ka kehtiv juhtimisõigus.

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Joel Alla sõnul näitab see juhtum ilmekalt, kui oluline on märkamine ja sekkumine. "Üks kõne võib olla kriitilise tähtsusega. Veel kord suur tänu sellele hoolivale inimesele, kes joobes juhist koheselt teada andis. Sellised kõned aitavad meie liiklust turvalisemaks teha ja ära hoida võimalikke raskeid liiklusõnnetusi," lausus Alla. "Muret tekitab aga see, et autos oli kaks reisijat, kes mitte ei takistanud joobes juhti rooli istumast, vaid olid vabatahtlikult nõus sellise juhiga sõites oma elu ohtu seadma. Auto juhtimine joobeseisundis on vastutustundetu tegu ning sellised sõidud võivad lõppeda väga traagiliselt."

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Ain Tali sõnul oli mees vähem kui kuu aega tagasi tunnistatud joobeseisundis juhtimise eest süüdi ning talle mõistis kohus karistuseks 10 kuud vangistust tingimisi ühe aasta kuuekuulise katseajaga. "Kuna isik ei teinud varem mõistetud karistusest õigeid järeldusi, taotlesin kohtus reaalse vangistuse mõistmist," lisas Tali.