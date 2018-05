Autojuht käis rehvimõõdu tõttu maanteeametiga kohut

Maanteeamet pidi kohut käima mehega, kes soovis saada õigust panna autole alla lubatust erineva mõõduga rehve.

Kuna sõidukil olid all sellise mõõduga rehvid, mis ei vastanud autol olevale andmesildile ega sõiduki Saksamaa registreerimistunnistusele, märgiti kontrolliakti, et see pole kooskõlas tehnonõuetega.

Järgmisel päeval viis Jaak auto uuesti sinna. Akti pandi kirja, et kõik vastab nõuetele, sõnas maanteeameti õigusosakonna jurist Kätlin Stikkermann.

Jaak aga pöördus kohtusse, sest leidis, et tema auto puhul võib kasutada lubatust erineva mõõduga rehve, ja palus kohtul selle heaks kiita.

