Austraalia Uus-Lõuna-Walesi osariigis Nelson Bayst läänes juhtus kohaliku aja järgi täna hommikul raske liiklusõnnetus, milles hukkus kaks meest, kellest üks oli Eestist pärit 30-aastane Lauri.

Veidi enne kella üht öösel kutsuti päästeteenistus Salamander Baysse, kus Mazda 3 oli sõitnud teelt välja vastu puud, vahendab väljaanne New of the Area.

Veebilehe Go Fund Me andmetel oli üks hukkunutest auto tagaistmel sõitnud Eestist pärit 30-aastane Lauri, kes suri teel haiglasse.