Asotsiaalidel paluti kultuurikeskusest lahkuda

Foto on illustreeriv

Kuressaare politsei palus lahkuda kultuurikeskusest kahel asotsiaalil, kuna mehed häirisid raamatukogu külastanud inimesi.

Kolmapäeval tegi politseipatrull tähelepaneku, et kaks kasimata välimusega meest olid läinud kultuurikeskusse sooja.

Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk ütles Saarte Häälele, et korda mehed otseselt ei rikkunud – ei tarbinud alkoholi ega lärmanud, kuid meeste kasimata välimus võis inimestele siiski häirivalt mõjuda. Seda politseipatrull neile viisakalt selgitas ja mehed nõustusid lahkuma.

“Samamoodi tuleb patrullidel ka edaspidi talitada – kui otsest seaduserikkumist ei ole toime pandud, saab teha selgitustööd."

Kultuurikeskuse peaadministraator Egne Kasin sõnas, et õnneks on olukord praegu kontrolli all ja pidevat fuajees ajaveetmist ei ole.