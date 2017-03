Asjaolude kokkulangemine: tõstuki all hukkunud lapse surma eest kedagi vastutusele ei võeta

Mullu septembris hukkus Ida-Virumaal kahveltõstuki alla jäänud 11-aastane poiss. Uurimise käigus selgus, et tõstuki juht ning õpetaja pole õnnetuses süüdi.

Õnnetus juhtus 28. septembril Mäetaguse vallas. Kriminaalmenetluse käigus esitati kahtlustus 23aastasele mehele, kes juhtis kahveltõstukit, omamata juhtimisõigust. Samuti esitati talle kahtlustus selles, et ta ei valinud kooli lähedal sõites ja lapsi märgates õiget sõidukiirust.

Videosalvestiselt nähtub, et teleskooplaadur sõitis vasakul pool sõiduteed ja grupp lapsi kõndis rahulikult paremal pool teed, teatas Ida prefektuur. Tõendid kinnitavad, et laaduri sõidukiirus ei olnud suur ja kahtlustatav aeglustas lapsi märgates kiirust veelgi. Videosalvestiselt on näha, et hetkel, kui poiss jooksis teele, oli teleskooplaadur temaga kohakuti ning juhil puudus igasugune võimalus kokkupõrke vältimiseks.

Kriminaalmenetluse raames analüüsiti ka, kas õpetaja ei jätnud täitmata oma kohustust hoida õpilaste elu ja tervist ähvardavate ohtude eest. Kogutud tõendid kinnitavad, et õpetaja nägi pargi suunas liikuvat väikest traktorit ning suunas lapsi rohkem tee äärde. Paraku lipsas mainitud poiss ikkagi õpetaja selja tagant teele. Eeltoodust tulenevalt saab väita, et suunates lapse ohuallikast eemale, ei jäänud õpetaja passiivseks ning tegi kõike endast oleneva, et õnnetust vältida.

Samuti analüüsiti uurimise käigus, kas võtta vastutusele ettevõte või objektil järelevalvet teostanud volitatud füüsiline isik, kuna ehitusobjekt ei olnud märgistatud. Sõidutee ei olnud aga antud juhul käsitletav töökohana, kuna ehitustöid teostati lao lähedal, mis asub teisel pool sõiduteed. Samuti rääkisid tunnistajad, et ligipääs ehitusplatsile oli piiratud lintidega, mis olid puude külge seotud.

Jõhvi politseijaoskonna juht Kalle Kuusiku sõnul on tegemist äärmiselt traagilise õnnetusjuhtumiga. "Vaid hetkeline tähelepanematus liikluses võib ränka hinda maksta. Lapsed ei pruugi liikluses varitsevaid ohtusid tajuda nii hästi kui täiskasvanud. Seetõttu tuleb nendest lastega regulaarselt rääkida ja ka ise head eeskuju näidata. Juhi suhtes on alustatud väärteomenetlus liiklusseaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb mootorsõiduki juhtimist juhtimisõiguseta isiku poolt."

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Maarja Germann sõnas, et kuigi kahtlustatav rikkus liiklusnõudeid ja sõitis ilma juhtimisõiguseta, ei ole tema tegevus poisi surmaga põhjuslikus seoses. "Käesoleval juhul on tegemist kahetsusväärse asjaolude kokkulangemise tagajärjel toimunud ränga liiklusõnnetusega, kus ei ole võimalik heita süüd ette kellelegi," lisas abiprokurör Maarja Germann.