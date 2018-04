Arveteõiendamine Tallinnas Maxima parklas: avarii põhjustanud mees karjus, et on lennuväe eruohvitser ja tulistas inimeste suunas

Eile lõuna ajal võtsid politsei kiirreageerijad Tallinnas Nõmmel Maxima parklas kinni 79-aastase mehe, kes esialgsetel andmetel kõigepealt liiklusõnnetuse põhjustas ja seejärel mitme inimese suunas õhupüstolist tulistas.

Delfile kirjutas mees, kelle tavapärane poeskäik ootamatult värvikaks kujunes. Mees kirjeldas, et suundus lõuna paiku Pärnu mnt 390 asuvasse Maximasse. Poest välja tulles lähenes talle aga üks inimene, kes juhtis tähelepanu, et mehe autole on Maxima parklas otsa sõidetud.

„Vaatasin, et keegi on autoga vastu läinud ja poritiiva ära kraapinud. Kõrval seisis auto, millel olid avariijäljed näha. Autot juhtis üks vene keelt rääkiv vanem mees. Küsisin rahulikult, et miks ta nii tegi, kuid ta hakkas mind kohe sõimama ja väitis, et tema ei teinud midagi. Pabereid vormistama polnud ta nõus,” kirjeldas Delfi lugeja.

„Ütlesin, et siis pean kutsuma politsei. Tema karjus mulle, et ma Sulle veel näitan! Tegi autoukse lahti ja võttis püstoli välja. Karjus, et tema on lennuväe eru alampolkovnuk ja sõimas ikka

edasi. Tõmbas püstoli vinna ja lasi esimese lasu kahe meetri pealt minu suunas, siis teise lasu selle mehe suunas, kes mulle ütlema tuli, ja siis veel kaks lasku õhku,” rääkis mees.

Pärast tulistamist väljus Maximast tulistanud mehe naine ja tulistaja hakkas ära sõitma. „Seisin auto ees, ta sõitis mulle kaks korda niimoodi otsa, et pidin sammu tagasi astuma. Siis õnneks jõudis kohale politsei,” rääkis mees.