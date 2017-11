Arvatav FSB agent oli kutsekoolis õppides viks ja viisakas, sõprade hinnangul aus ja kohusetundlik

Eelmisel esmaspäeval vahistati kaks päeva varem Narva piiripunktis kinni peetud arvatav FSB agent, kelle nime Vene meedia mõned päevad hiljem avalikustas. Narva piirist 20 kilomeetrit ida pool asuvast Kingissepast pärit Aleksei Vassiljev, kes Eestiga tutvus lähemalt juba mitmed aastad tagasi.

Lõpetanud Kingissepas põhikooli, jätkas 2013. aastal Vassiljev kooliteed toonases Sillamäe Kutsekoolis. Õpetaja Ljudmila Milovidova sõnul elas Vassiljev ühiselamus ja oli adekvaatne ja korralik õpilane, kes isegi ei joonud ega suitsetanud.

Õpe toimus Sillamäel vene keeles. Praegu kuulub see kool Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse alla ja selle direktor Hannes Metsa sõnul Vassiljev eesti keelt ei osanudki.

Sama kinnitab ka Vassiljeviga kaks aastat tagasi tutvunud Ignat Andrejev. Ignat on pärit Kingissepast ja sai Vassiljeviga juhuslikult tuttavaks sealseid elanikke ühendavas sotsiaalmeedia grupis. Kui Ignat küsis Vassiljevilt, kuidas mõni sõna eesti keeles kõlada võiks, siis viimane jäi hätta. "Ütles, et ei tea," meenutab Andrejev.

Andrejevi jaoks on Vassiljev väga hea sõber, kes vajadusel alati abiks on. Et Vassiljev töötas fotostuudios, sai Andrejev temalt alati abi ka fototöötlusel. "Tal polnud halbu harjumusi. Ma ei suuda uskuda seda, mida temast uudistes kirjutatakse. Ta mõistis arvuteid, kuid mitte piisavalt, et mingit rünnakut korraldada," rääkis Andrejev.

Vassiljev ja Andrejev mängisid vahel ka koos arvutimänge, kuid sügisel läks Vassiljevil jällegi kiiremaks - töökohustuste ja koolitööde tõttu ei olnud enam aega mängida. Samuti võttis oma aja Peterburist pärit tüdruksõber.

Kodukandi fotostuudios alustas Vassiljev hobi korras töötamist 2015. aastal - ajal, mil tutvus Andrejeviga ja koolis oli käia veel aasta. 2016. juunis sai Vassiljev Sillamäelt tunnistuse kätte ning siirdus tagasi Kingisseppa, kus asus samas fotolaboris tööle juba täiskohaga.

Stuudio omanik Elena Smelskaja ütles Delfile, et Vassiljev oli väga vastutustundlik töötaja. "Aus ja loominguline, muretses alati firma käekäigu pärast. Ta õppis meil töötades palju ja oli huvitatud meie tegemistest," kirjeldas Smelskaja.

Pärast aasta pikkust täiskohaga tööd Smelskaja juures otsustas Vassiljev jälle kooli minna. Andrejeviga oldi juba varem arutatud õpingute jätkamist välismaal, kuid teoks tegi selle vaid Vassiljev. 2017 aasta suvel astus ta sisse TTÜ Virumaa kolledžisse, kus asus õppima tootmise automatiseerimise erialal.

Kolledži avalike suhete juhi Anna Kaljusaare sõnul õppis Vassiljev seal aktiivselt kuni selle nädalavahetuseni, mil kaitsepolitsei teatas FSB agendi kinnipidamisest.

Kolledžis õppides oli tal rütm sarnane nagu kutsekooli viimasel aastal - mõningatel nädalavahetustel käis Kingissepas fotostuudios abis. Smelskaja sõnul olid nad arvestanud muuseas ka sellega, et kui Vassiljev Eestis õpingud lõpule viib, võiks ta naasta sinnasamusesse stuudiosse tööle.

Smelskaja, muide, tõi välja Vassiljevi nõrga koha - armastuse. Nimelt kavatses Vassiljev oma tüdrukuga mingil hetkel abielluda, kuid paar läks lõpuks lahku. Millal täpsemalt, ei tea. Smelskaja ütleb, et tütarlaps ei hinnanud teda ja Vassiljev oli seetõttu pisut ärritatud. "Küll tülitsesid ja küll leppisid. Ta elas seda väga läbi. Kodune ja haavatav poiss," meenutas Smelskaja.

2016. aasta Kaitsepolitsei aastaraamatus on kirjutatud, et FSB tunneb püsivalt - ikka värbamise eesmärgil - huvi piiriäärsete alade elanike vastu, kes reisivad sageli Venemaale. "See on ka põhjus, miks on FSB suurema tähelepanu all kõik Venemaad külastavad välisriikide kodanikud, kes oma töökoha, harjumuste või nõrkuste tõttu on sattunud FSB huviorbiiti ja muutunud sedakaudu potentsiaalseteks sihtmärkideks – ikka eelneva infotöötluse alusel," seisab raamatus.

Tihedad käigud üle piiri võisid Vassiljevi FSB-le just sobivaks sihtmärgiks luua, kuid kas Vassiljevi nõrgaks kohaks võis olla just pruut Peterburist, jääb esialgu vaid oletuseks.