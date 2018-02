Arvatav allilmaliider Hubert Hirv käis kapo juhiga jahil

Pilt on illustratiivse tähendusega Foto: Andres Putting

Üle nädala vahi all olnud ärimees Hubert Hirv on Eesti ajakirjanduse jaoks justkui Loch Nessi koletis – nime on kõik kuulnud, aga pildile on ta jäänud vaid korra ja sedagi väga uduselt, kirjutab Õhtuleht.