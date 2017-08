Armutult rootslasi kooriva petise jäljed kaovad Tallinnas Tatari tänaval

Rootsi väljaanne Metro kirjutab Eestis registreeritud petufirmast, mis tegeleb Rootsi ettevõtetelt raha väljapetmisega. Petetud ettevõtja meelitatakse allkirjastama lepingut, mis kohustab teda maksma tuhandeid kroone ja mis võib olla siduv mitu aastat. Petuskeemi eestvedajat ennast on aga pea võimatu leida, kontaktaadressiks on korter, mis tegelikult müügis.

Eelmisel nädalal hakkasid Rootsi ettevõtted oma kirjakastidest leidma rohelise ja valgega kujundatud küsimustikku. See näis olevat ametlikus stiilis küsimustik, mille abil tahtis saatja teada, kas ettevõtte jaoks on mõeldav pakkuda tulevikus erinevat laadi tööd uutele sisserändajatele, kirjutab Metro.

Küsimustiku saatmise taga on aga Metro teatel samad inimesed, kes on varem olnud Rootsi suurimate petufirmade taga.

"Sellest saab suurima tõenäosusega suur probleem," ütles Rootsi äripettuste vastu võitleva organisatsiooni Förenade Bolagi esindaja Ludvig Isacsson. Förenade Bolag lisas oma hoiatusnimekirja just uue ettevõtte nimega Företagsopinion OÜ (registreeritud Tallinnas, aadressil Narva maantee 1).

Företagsopinion OÜ eelkäijad on olnud Nummerupplysningen OÜ ja Bolagsupplysningen OÜ. Mitmeid aastaid on need välja saatnud küsimustikke, mis näevad välja nii, nagu tahaksid võimud koguda ettevõtetelt täiendavat informatsiooni. Tegelikkuses sisaldavad küsimustikud palju maksma minevat lepingut, kui küsimustikule alla kirjutada ja see tagasi saata.

Företagsopinion OÜ uues saadetises on peenes kirjas öeldud, et see, kes dokumentidele alla kirjutab ja need ära saadab, sõlmib ühtlasi lepingu, mis läheb maksma 6395 Rootsi krooni (670 eurot) aastas.

Skeemitaja peidab oma elukohta

Petufirmade vahel on selged isikutel põhinevad seosed. Muu hulgas on kahe vanema ettevõtte üks juhtidest ja asutajatest, Eestisse kolinud Rootsi mees, registreerinud teise ettevõtte kaudu domeeni, mida nüüd kasutab Företagsopinion OÜ. Mehe nimi on Maurice Henry Delone, sündinud 1979. aastal, kellest pole avalikes allikates peaaegu ühtegi jälge. Ka oma elukohta ta peidab: tema kontaktaadressiks on Tatari tänaval asuva uuselamu korter, mille omanik on aga Colonna kinnisvara ning lisaks on korter tegelikult müügiks.

Petufirmad Bolagsupplysningen ja Nummerupplysningen on aastate jooksul välja petnud palju raha, kuid ülekandeid on hiljem raske jälitada, sest tegemist on terve rea erinevate ettevõtetega, kes on olnud Eestis maksete saajad.

"See on tulutoov. On olnud näha, et jutt käib vähemalt kümnest miljonist kroonist (umbes miljonist eurost) aasta ja ettevõtte kohta. Seega on selge, et jätkatakse," ütles Isacsson. Eestis on Maurice Delone korra jõudnud suurimate dividendivõtjate sekka: 2011. aastal võttis ta oma ettevõtetest välja 264 000 eurot dividende.