Armukadedus muutis vagura Pärnumaa naise haiglaseks ahistajaks

„Sellest ajast, kui meie suhtlemine Katriniga lõppes ja ta sai teada, et suhtlen Liisaga, on ta meie elu põrguks teinud,“ ütles eksnaise raevu kaela saanud Kalev uurijale.

Katrin otsustas, et just nimelt abielus Liisa ja tema alaealine tütar Siiri on süüdi purunenud suhtes Kaleviga, kirjutab Õhtuleht.

Südamevalus naine ähvardas isegi alaealist Siirit, et kui tüdruku ema ei jäta maha Katrini eksmeest, siis tapab Katrin tüdruku ära. Katrin on veendunud, et tol ajal 14aastane Siiri magas tema eksabikaasaga.

Alustati kriminaalmenetlus ja Katrin tunnistas end kõiges süüdi.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes