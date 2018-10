Ärimehe Tanel Aaviku bordelliäri osalised läksid kohtu alla

Harju maakohus mõistis septembris ärimees Tanel Aavikule bordelliäri eest osaliselt reaalse vangistuse ning konfiskeeris tema vara. Aavik oli tuntud kui jalgpalliklubi Nõmme Kalju juhatuse liige, aga süüdistuse järgi juhtis Aavik 2009. aasta 28. detsembrist kuni 2016. aasta 19. detsembrini Tallinnas aadressidel Ristiku põik 8 ja Liivalaia 32 tegutsenud bordelle ning tegutses nende faktilise omaniku ja juhina.

Aavik oli nõus kokkuleppemenetlusega, mille kohaselt talle määrati viieaastane vanglakaristus, millest tal tuli reaalselt ära kanda juba eelvangistuses viibitud viis kuud, karistuse ülejäänud osa mõistis kohus talle tingimisi. Unt ja Zadoržnõi polnud kokkuleppega nõus ja nende üle algas tavaline kohtumenetlus.

Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juhi Leho Laur selgitas ERR-ile 2016 aastal skeemi toimimist. "Enda keha müümine on seaduslik ning prostituudid pakkusid Ristiku põigus asuvas baaris oma teenuseid avalikult juba aastaid. Seaduse mõistes karistatav tegevus on kupeldamine ning see oli Ristiku tänaval väga hästi varjatud. Selleks oli kahtlustuse järgi kupeldamine jaotatud mitmeteks etappideks, mida juriidiliselt pakkusid erinevad äriühingud, mis omakorda jälgede segamiseks pakkusid ka legaalseid teenuseid, nagu majutus, striptiis ning alkoholi müük," selgitas Laur.