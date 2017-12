Ärevad teated: sajad inimesed võtavad avalikesse kohtadesse kaasa päris- ja mängurelvi

Tänavu kümne kuuga on Tallinnas ja Harjumaal linnakodanikud häirekeskusele teatanud umbes 260 korrast, kus keegi liigub ringi relva või selletaolise esemega.

[Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger] Kummi sõnul puutub politsei aina rohkem oma töös kokku vaimselt ebastabiilsete inimestega, kirjutab Õhtuleht.

„Ohtlikuks teebki need inimesed see, et nad ei anna oma tegudest teatud ajal aru,“ sõnab raskeid isikuvastaseid kuritegusid uuriva talituse juht. „Iga juhtum, kus inimene kõnnib ringi noa või relvataolise esemega, võib olla ohtlik."

Relvaseaduse kohaselt tuleb relva ja laskemoona kanda avalikus kohas varjatult.

