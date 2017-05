Aprillis mõisteti Harjumaal 13 inimesele joobes juhtimise eest reaalne vanglakaristus

Aprillis mõistis kohus Harjumaal üle päeva kellegi purjus peaga auto juhtimise eest reaalset vangistust kandma, teatas Põhja ringkonnaprokuratuur. Mitmel juhul olid mõistetud vanglakaristused mitme aasta pikkused.

Ringkonnaprokurör Rainer Amur: „Pilt liikluses ei ole ilus, mistõttu tuleb kohtul üha rohkem mõista joobes juhtidele reaalseid vangistusi. Aprillikuus mõisteti üle päeva Harjumaal reaalselt vangi mõni roolist kriminaalses joobes tabatud inimene. Kui esmakordselt roolist tabades on inimest võimalik karistada tingimisi ning anda talle võimalus oma eksimusest aru saada ja oma käitumist parandada, siis katseajal uuesti vahelejäämisel on tingimisi karistus harv. Ka maikuus on vahi alla võetud juba kaks liikluskuriteos kahtlustatavat – neist üks on kahtlustatuna korduvas joobes juhtimises ning teine auto süstemaatilises lubadeta juhtimises.“ Tavaliselt lisandub uuele karistusele ka varasemalt kandmata karistus ning üks rumal otsus võib tähendada mitut aastat vanglas, lisas prokurör Amur.

3. aprillil mõisteti vangi enam kui 2,5 promillises joobes Chryslerit juhtinud Tanel, kes ka varasemalt on joobes juhtimise eest kohtu all olnud. Tingimisi määratud karistused pole talle piisava kasvatusliku mõjuga olnud ning nüüd mõisteti ta aastaks ja neljaks kuuks vangi.

6. aprillil mõisteti kokku kaheks aastaks ja neljaks kuuks vangi Vladimir, kes varasemast tingimisi saadud karistusest õigeid järeldusi teinud ei ole ning kriminaalses joobes Volvoga mööda Paldiskit sõitis. Volvo konfiskeeriti.

Loe veel

11. aprillil langetas kohus otsuse Raigo osas. Talle heideti ette süstemaatilist ilma juhtimisõiguseta juhtimist. Sama teo eest on ta kriminaalkorras karistatud juba varemgi ning nagu siinses nimekirjas olijatele kohane, siis kaine ta ka polnud. Tõsi, tema joove jäi alla kriminaalse joobe piiri. Uuele karistusele liideti juurde varasema karistuse kandmata osa ning ligi kolm aastat ja viis kuud peab Raigo veetma vanglas.

11. aprillil oli kohtu all ka Silver, kes paar päeva varem oli kahepromillises joobes Peugeot roolist tabatud. Tema läks vanglasse kandma seitsme kuu pikkust vangistust ning Peugeoti uueks omanikuks sai riik.

13. aprillil mõisteti 1 aasta ja 1 kuu pikkune vangistus Vilmarile, kes aastavahetusel alkoholi tarvitanuna andis järgi kiusatusele oma VW Golfiga mööda Saku alevikku ringi sõita. Lisaks vangistusele jäi ta ka oma sõidukist ilma. Vilmari jaoks on see kõik juba tuttav – ta on ka korra varem joobes juhtimise eest karistatud ning ka siis konfiskeeriti ta liikumisvahend, milleks tol korral oli mopeed.

Samal päeval kuulutas kohus otsuse ka Toomase suhtes. Toomas on varasemalt tabatud kahel korral ilma lubadeta roolist. Kui ta 12. aprillil taas lubadeta sõitmisega tabati oli tegemist juba süstemaatilise lubadeta sõitmisega, mis on kriminaalkorras karistatav. Lisaks oli ta enne rooli istumist end ka kriminaalsesse joobesse võtnud ning selle teo eest sai ta karistuseks aasta pikkuse vangistuse, millele loomulikult lisandus ka varasema karistuse ärakandmata osa – lõpptulemus aasta ja kaks kuud vangistust ning sõiduki konfiskeerimine.

17. aprillil sai oma saatuse teada eelmise aasta detsembris kahepromillises joobes autot juhtinud Andres. Tal on kolm kehtivat kriminaalkaristust, millest kaks on joobes juhtimise eest. Tingimisi karistus seekord enam arutluse all ei olnud ning kokku peab ta kaks aastat ja 8 kuud vangis istuma.

18. aprillil sai kohtult joobes juhtimise eest karistada seni seaduskuulekas Igor, kes tabati Mustamäel Passati roolist esimest korda märtsis ja teist korda aprillis – mõlemal korral umbes kahepromillises joobes. Oma tegude eest peab ta kuu aega vangis veetma ning ülejäänud karistust – ligi 9 kuu pikkust vangistust – ei pöörata täitmisele kui ta katseajal rohkem kuritegusid toime ei pane.

19. aprillil mõisteti pea kolmeks ja pooleks aastaks vangi Roman, kes sõitis Lasnamäel ringi Ford Transitiga ja oli enne rooli minemist tarvitanud fentanüüli, amfetamiini ja Xanaxit.

21. aprillil mõistis kohus joobes juhtimises süüdi veel ühe varasemalt karistamata mehe. Einar jäi kriminaalses joobes politseile vahele 14. aprillil, kuid see kogemus ununes tal nähtavasti kiiresti, sest 4 päeva hiljem tabati ta taas roolist kriminaalses joobes. Oli alust arvata, et ühiskonnas kokkulepitud reeglid on tema jaoks arusaamatud ning sestap ootas ta kohut vahi all. Talle mõisteti karistuseks 9 kuud vangistust, millest ühe kuu peab ta reaalselt ära kandma. Ülejäänud kaheksa kuud jäävad tingimisi.

24. aprillil otsustas kohus joobes juhtimise eest reaalse vabadusekaotusega karistada Rolandit, kes kriminaalses joobes oma mopeediga Keila vallas ringi sõitis. Lisaks vabadusele jäi ta ilma ka oma võrrist.

24. aprill jääb loodetavasti meelde ka Rainisele. Kui varasemalt on ta joobes juhtimise eest saanud karistada tingimisi, siis sel päeval mõisteti talle pooleteist aasta pikkune reaalne vangistus ning võeti ära ta Citroen Berlingo.

27. aprillil mõistis kohus roolist ligi kolmepromillises joobes tabatud Olegile ühe aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangistuse. See polnud Olegil esimene kord purjus peaga autorooli istuda – samasuguste tegude eest on teda varasemalt tingimisi karistatud, kuid et need karistused mõju avaldanud ei ole, siis lisandub uuele karistusele ka varasema karistuse kandmata osa ning Oleg saab oma teo üle järele mõelda järgmised kolm aastat.