Anvelt sõidukitega jääle minekust: inimesed, tulge mõistusele!

Siseminister Andres Anvelt manitses täna Pärnumaal juhtunud mitme hukkunuga õnnetuse valguses inimesi mõistusele tulema ja sõidukitega jääle mitte minema.

Anvelt ütles Delfile, et Eestis on olemas kõik võimalused informeerimaks end sellest, millal ja kus võib kasutama hakata jääteid. „Ei maksa teha isetegevust, see on niivõrd ohtlik teema. Riik võtab ju siis, kui ta jäätee avab, teatud vastutuse,” märkis Anvelt.

„Antud juhul muidugi me toome need inimesed välja, päästame inimesi, aga selge on see, et see [Pärnumaal juhtunud õnnetus] on tingitud mõtlematusest ja muidugi peab vaatama, kas siin on ka alkohol mängus,” tõdes Anvelt. „Me ei tea ju täpselt seda, kas alkohol on mängus ka sellel inimesel, kes roolis oli, kes otsuse tegi ja nii edasi,” lisas ta.

Anvelti sõnul tuleb praegu keskenduda päästeoperatsioonile ja eluga pääsenud inimestelt selgituste võtmine võtab veel teatud aja. „Ma arvan, et neid järeldusi me saame siin kindlasti esile tuua lähipäevade jooksul,” ütles Anvelt.

Anvelti juhul on tänane õnnetus igal juhul ränk õppetund. „Seda meil ei ole tükk aega juhtunud, mõni aasta, aga jällegi – külmad ilmad, esimene jää ja mõistus kaob. Inimesed, tulge mõistusele!” ütles minister.

Täna lõuna paiku sai Häirekeskus teate, et Pärnumaal Munalaiu sadama lähedal vajus läbi jää väikebuss, millesse võis esialgsetel andmetel kinni jääda neli inimest. Tuuker on praeguseks pinnale toonud kahe mehe surnukehad. Kaks inimest pääses sõidukist ise välja ja kiirabi toimetas nad haiglasse.