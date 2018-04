Anna teada: millistes paikades on liikluses palju kihutajaid!

Politsei- ja Piirivalveamet ootab saidile liiklustalgud.ee infot, teada paikadest, kus kiirust ületavad juhid liikluset ohtlikumaks muudavad.

„Liiga suur kiirus on põhipõhjus, miks liiklusõnnetused lõppevad raskete vigastustega või surmaga. Sestap keskenduvad neljandad liiklustalgud taas kiirusele,“ ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Liiklustalgute kaardirakendusse saab 8. aprillini märkida kohti, kus raske jalaga juhid seavad kaasliiklejaid ohtu. Talgud toimuvad 18. aprillil, kui politseinikud võtavad liiklusjärelevalve aluseks kaardile märgitud paigad.

„Eestis on palju inimesi, kes muretsevad liikluses toimuva pärast ning liiklustalgude kaudu saavad nad meile abikäe ulatada. Talgute eesmärk ei ole karistamine, vaid võimalikest ohtudest rääkimine. Talgute abil tuletame meelde, et liiklusturvalisus vajab igaühe panust,“ sõnas politseinik.

Loigo loodab, et need inimesed, kes tajuvad kihutavate sõidukite ohtu kodu ümbruses või igapäevasel teekonnal, ei ületa kiirust kellegi teise elukohas. „Kui soovitakse, et kodu naabruses oleksid teised viisakad, siis tuleb kõigepealt ise viisakas olla.“

Möödunud aastal märkisid inimesed 1600 kohta, kus kiiruseületajad muret valmistasid. 2016. aastal anti teada 1200 paigast ning 2014. aastal laekus ligi 3000 ettepanekut, millest 800 puudutasid sõidukite kiirust.

18. aprillil toimuvad liiklustalgud toimuvad üleeuroopalised ning on Euroopa liikluspolitseinikke võrgustiku TISPOL-i ühine ettevõtmine. Eestis saab ettepanekuid teha siiski vaid siinsetest paikadest.