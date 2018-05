Ametkondade tegevusetus päästis vanglast: naine mõisteti elukaaslase tapmises õigeks ja lasti vabaks

Harju maakohus mõistis täna 53-aastase naise talle esitatud tapmise süüdistuses õigeks ja vabastas ta kohtusaalis vahi alt.

Kohus märkis, et süüdistatava süü tõendamist ei leidnud.

Kohus selgitas, et kõik kõrvaldamata kahtlused tuleb üldreeglina tõlgendada süüdistatava kasuks, kuid sellest on põhjust mööda minna riigikohtu lahendi põhiselt vaid juhul, kui näiteks süüdistatav on tahtlikult muutnud olustikku, koristanud sündmuskohta jne.

Antud juhul hävinesid kuriteo jäljed ning ei kogutud vahetult tõendeid mitme erineva ametkonna tegevusetuse tõttu, mitte aga süüdistatava süül.

Sündmuskohale saabus kiirabi, kes ei tuvastanud, et isik on tapetud, vaid märkis, et surma põhjus on teadmata ja ei kutsunud sündmuskohale politseid. Hädaabisse tehtud kõnele, milles teavitati, et toimunud on tapmine, ei reageeritud ja politsei kohale ei tulnud.