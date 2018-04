Alaealine neiu seksis politseinikuga, et pääseda karistusest

Foto on illustreeriv

Jõhvi politseijaokskonnast on aasta jooksul sule sappa saanud kaks patrullpolitseinikut, kellest üks lunis kümneaastaselt tüdrukult aktifotosid, teine kasutas seksuaalselt ära alaealist neiut.

„Ma imestan, et seda on suudetud siiani vaka all hoida ja sellest pole veel avalikult räägitud,“ ütles Õhtulehele anonüümsust palunud allikas, nimetades Jõhvi politseijaoskonnas toimuvat täielikuks korralageduseks, kirjutab Õhtuleht.

„Nimelt oli asi selles, et Jõhvi patrullidele on väga tuttav üks alaealine neiu,“ kirjeldab allikas.

„Neiu tarvitab alkoholi ja on juba aastaid tuttav kõigile sotsiaaltöötajatele, lastekaitsele ja politseinikele. Talle kirjutati muudkui protokolle välja, aga mingil hetkel hakkas see neiu politseinikele seksuaalseid teenuseid osutama.“

