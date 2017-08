Aita leida nädalavahetusel Lääne-Virumaal lastekodust lahkunud 14-aastane Sabrina

Politsei palub kaasabi selgitamaks möödunud laupäeval Lääne-Virumaal Vinni vallas lastekodust lahkunud 14-aastase Sabrina asukohta.

Tüdruk lahkus eelmise nädala laupäeva pärastlõunal kella 16.30 paiku ega naasnud õhtul. Esialgsetel andmetel võib tüdruk ringi liikuda koos meesterahvaga, kuid ei ole teada, kuhu nad võisid suunduda.

Kasvataja sõnul on tüdruk varem ühel korral kodust lahkunud, kuid mitte nii pikaks ajaks ning tookord naasis ta iseseisvalt. Tüdrukul ei ole kaasas ka mobiiltelefoni, seega ei saa talle ei helistada ega tema asukohta positsioneerida.

Tüdruk on umbes 170-sentimeetri pikkune, kõhna kehaehitusega ning tal on pikad heledad juuksed, kukal on kiilaks aetud. Lahkudes oli tüdrukul seljas beež jakk ja hall t-särk, jalas mustad retuusid ja beežid tennised. Sabrinal oli samuti kaasas musta-valgekirju seljakott.

Politsei palub kõigil, kes on Sabrinat näinud või omavad teavet tema võimaliku asukoha kohta, helistada numbril 322 2677 või hädaabinumbril 112.