Aidu karjääris hukkus lumesõidukiga läbi jää vajunud mees

Ida-Virumaal läks eile 62-aastane kohalik elanik isevalmistatud lumesõidukiga Aidu karjääri sõitma, kuid vajus läbi jää ja leiti täna hommikul surnuna.

Eile kella 22.30 paiku sai politsei teate, et isevalmistatud lumesõidukiga kell 13 Lüganuse vallas Aidu karjääri sõitma läinud 62-aastane kohalik elanik pole veel koju naasnud. Politsei alustas kohe mehe otsingutega ning leidis mehe varahommikul, kahjuks surnuna, teatas Ida prefektuur.

Lähedased muutis murelikuks tõsiasi, et mehe telefon oli välja lülitatud. Esiti otsisid lähedased meest omal käel tema võimalikest viibimiskohtadest, seejärel anti mehe kadumisest teada ka politseile.

Teatele reageerisid Ida prefektuuri politseinikud ühes teenistuskoeraga ja Ida päästekeskuse päästjad, kuid terve öö kestnud otsingud tulemusi ei andnud.

„Otsinguid raskendas piirkonna keeruline maastik ja see, et otsimismeeskond ei saanud minna karjääri jääle, kuna see on praegu väga habras ja inimest ei kanna,“ seletas Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo. Kuna kaldalt otsingud tulemusi ei andnud, siis kaasati varahommikul ka politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopter. Kopteri abil leiti hommikul mees karjäärist üles, kuid kahjuks surnuna.

„Ilmastikuolud on teinud siseveekogude jääpinna hapraks ja jääle minek on eluohtlik nii jalgsi kui ka mootorsõidukiga,“ sõnas Jaggo. Operatiivjuht lisas, et sattudes matkal või kalastades keerulisse olukorda, millega ise hakkama ei saa, või kahtlustades, et teie lähedasega võis midagi juhtuda, tuleks võimalikult kiiresti helistada hädaabinumbril 112. „Mida kiiremini saame informatsiooni abivajaja kohta, seda kiiremini ja efektiivsemalt saame alustada otsingutegevusega. Kui selgub, et saate oma käel hakkama ja abi ei vaja, tuleb taas helistada numbrile 112 ja otsingud lõpetatakse.“

Praeguseks on Ida prefektuuris samuti keelatud minek nii Narva veehoidla kui ka Peipsi järve jääle. Infot jääolude kohta saab vaadata PPA kodulehelt või küsida lähimast kordonist.