Aidake leida Tallinnas 10-aastast tüdrukut ahistanud meest

Foto on illustratiivne

Politsei sai 26. septembril teate, et Tallinnas Mustamäel Liivaku peatuse juures lähenes seni tuvastamata mees 10-aastasele tüdrukule, haaras temast kinni ja võttis jõuga enda haardesse.

Politsei algatas juhtunu osas kriminaalmenetluse ja palub mehe isiku tuvastamiseks abi kõigilt, kes juhtunut pealt nägid või kirjeldusele vastava mehe ära tunnevad.

Seni kogutud informatsiooni järgi asus mees tüdrukut jälitama, kui tüdruk väljus Liivaku peatuses trollist number neli. Mees järgnes tüdrukule kuni lähedalasuva kaupluseni. Seal lähenes mees tüdrukule, haaras temast kinni ja võttis jõuga enda haardesse. Läheduses olnud meesterahvas sekkus ning kahtlustatav põgenes.

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Veiko Randlaine sõnul asusid politseinikud ärevaks tegeva teate asjaolusid kohe välja selgitama.

„Töötame aktiivselt mehe tabamise nimel. Oleme läbi vaadanud piirkonna turvakaamerate salvestised ja profileerinud piirkonna riskiisikuid, kelle varasem käitumismuster viitab sarnasele käitumisele," ütleb Randlaine.

Ta lisab, et politsei vajab siiski rohkem infot teo toimepanija isiku väljaselgitamiseks, ja palub kindlasti ühendust võtta mehel, kes olukorda sekkus.

On väga oluline, et inimesed annaksid sellistest intsidentidest koheselt teada hädaabinumbril 112.

„Nii saab politsei reageerida operatiivselt ning asuda kuumadel jälgedel teo toimepanijat tabama. Häirekeskusega suheldes tuleks jagada võimalikult palju informatsiooni, mis aitaksid inimest tuvastada - välised tundemärgid ja eritunnused, riietus ja inimese liikumissuund. Mida hiljem jõuab meieni info kuriteost, seda keerulisem on asjaolusid selgitada, tõendeid koguda ja kurjategijat tabada,“ rõhutas Randlaine.

Senikogutud info põhjal on otsitav mees keskealine, 170-175 cm pikkune, tüsedama kehaehitusega, ümara näo ja etteulatuva lõuaga ning räägib aktsendiga eesti keelt.

Rünnakuhetkel kandis ta juukseid patsis, mis olid pea pealt siledaks kammitud, ja ümmargusi prille. Mehel on nelinurkne tume vunts nina all, tema lõuaots on samuti nelinurkselt habetunud.

Palume kõigil, kes nägid vahejuhtumit pealt, kes tunnevad kirjeldusele vastavat meest või oskavad anda muud abistavat infot, võtta ühendust politseiga telefonidel 612 5723 või 5301 9901 või e-kirjaga aadressil igor.uskevits@politsei.ee.