Aeg helkur külge riputada! Helkurita liikumine põhjustas eile kaks rasket liiklusõnnetust

politsei Foto: Irina Mägi

Politsei annab teada, et eile tabati roolist 22 alkoholi tarvitanud autojuhti. Samuti palub politsei, et inimesed kontrolliksid, et neil endil ja lähedastel oleks küljes vähemalt üks helkur. Helkur võib päästa elu.