Advokaat: Ukrainale välja antud Eesti kodanik ei läinud „poliitilise otsuse” tõttu väljavahetamisele

Advokaat Tetjana Montjan teatas, et tema klienti, Eesti kodanik Vladimir Poljakovi koos viie venemaalasega, keda valmistati ette tänaseks vangide vahetuseks Ukraina Donetski oblasti Svjatogirski laagris, ei viidud vahetamisele, teatab News24.ua.

„Minu klient, Eesti kodanik Vladimir Poljakov, kelle Eesti „terroristlikus organisatsioonis Luganski rahvavabariik osalemise” eest alatult Ukrainale välja andis ja kes oli kantud väljavahetamisnimekirja, läbis juba 18. detsembril „kohtuliku puhastuse” ning teda on sellest ajast väljavahetamist oodates kinni hoitud Slovjanogorski filtratsioonilaagris, kuigi teoreetiliselt on ta absoluutselt vaba inimene – kohtuotsusega vabastatud.

Täna hommikul pandi kõik peale tema ja veel viie venemaalase bussidesse, et viia nad filtratsioonilaagrist minema.

Aga talle öeldi, et täna vahetama ei hakata, sest on mingi „poliitiline otsus”. „Võimalik, et vahetatakse jaanuaris,” lalises Lutkovska rohkem midagi selgitamata.

Seega hoitakse absoluutselt vaba inimest nüüd jõuga filtratsioonilaagris ilma igasuguse aluseta.

Eesti konsulil on loomulikult ükskõik – kogu aja jooksul pole minu kliendi juurde tehtud ühtki visiiti. See on Euroopa, loomulikult!

Mida see tähendab ja mis edasi saab, ei ole teada.

No mida siin võib öelda, kuidas nimetada Ukraina võime?!

PETISED JA OMAVOLITSEJAD!” kuulutas Montjan Facebookis.

Ukraina esindaja Irõna Geraštšenko teatas eile õhtul Facebookis, et lennati Donbassi sõjavange vahetama. Geraštšenkoga koos lendasid ombudsman Valeria Lutkovska ning Ukraina peaprokuratuuri, kaitseministeeriumi ja julgeolekuteenistuse (SBU) esindajad.

Vangide vahetamine oli planeeritud tänaseks, 27. detsembriks. Kiiev annab isehakanud „rahvavabariikidele” üle 306 inimest, nemad aga vastu 74 inimest.