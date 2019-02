Abipolitseinikuid kahtlustatakse varavastases kuriteos

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) sisekontrollibüroo poolt tänaseks kogutud andmed viitavad sellele, et kolm Lääne-Virumaa abipolitseinikku panid toime varavastase süüteo, tehes seda politseitöö välisel ajal. „Kuna menetlus on alles algusjärgus, ei saa hetkel palju infot jagada, kuid meil on käimas läbiotsimised, kahtlustatavate ülekuulamised ja muud vajalikud menetlustoimingud,“ selgitas PPA sisekontrollibüroo Ida talituse juht Mark Tšerkassov.

Tšerkassov lisas, et kõigi abipolitseinikuks kandideerijate tausta kontrollib politsei põhjalikult. „Enne, kui abipolitseinikuks kandideerija koolitusele lubame ning hiljem abipolitseinikuks nimetame, peab ta läbima taustakontrolli. Varasemalt kriminaalkorras karistatud või kuriteos kahtlustatav inimene abipolitseinikuks ei saa, niisamuti nagu ka inimesed, kelle eesmärkide osas meil kahtlus tekib,“ selgitas Tšerkassov ning lisas, et sisekontroll jälgib abipolitseinikke niisamuti nagu ka politseiametnikke. „Reageerime tõsiselt igasugu kaebustele ja rikkumistele ning on selge, et kuriteokahtlusega inimene abipolitseinike ridades jätkata ei saa.“

33-aastane mees oli abipolitseinik ajavahemikul 2005 kuni 2018. 47-aastane mees on abipolitseinik alates 2004. aastast ning 29-aastane mees on abipolitseinik alates 2011. aastast.

Kriminaalmenetlust viib läbi PPA sisekontrollibüroo ning juhib Viru Ringkonnaprokuratuur.

Varavastane kuritegu on vargus, ärandamine, röövimine.