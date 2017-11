Aasta prokuröriks nimetati riigiprokurör Steven-Hristo Evestus

Prokuratuur tunnustas eile oma 99. aastapäeval parimaid prokuröre, töötajaid ja koostööpartnereid. Aasta prokuröriks nimetati Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus.

Riigi peaprokurör Lavly Perling selgitas, et Steven-Hristo Evestus on juhtinud ja kohtusse saatnud mitmeid väga mahukaid ja Eestis õiguskorra jaoks olulise tähendusega kriminaalmenetlusi.

„Evestuse panus korruptsioonivastases võitluses on olnud märkimisväärne. Ta on viimastel aastatel saatnud kohtusse mitmeid olulisi korruptsioonikuritegusid ning lisaks oma enda menetluses olevatele kriminaalasjadele juhtinud mitmeid korruptsiooniteemalisi töögruppe ja ümarlaudu ning koordineerinud üle-eestilisi kriminaalmenetlusi. Tema enda kriminaalasjadest on olulisimateks süüdistuse esitamine elamislubade taotlemisega seotud kuritegelikule ühendusele, altkäemaksu võtnud tehnoülevaatajatele, Maanteeameti sõidukite registreerimisega seotud ametnikele ning Tallinna Linnavalituse juhtidele,“ lisas peaprokurör Perling

Lisaks tunnustati ka ringkondade parimaid prokuratuure. Lääne ringkonna parimaks nimetati ringkonnaprokurör Gardi Anderson, Põhja ringkonna parimaks ringkonnaprokurör Stella Veber, Lõuna ringkonna parimaks nimetati ringkonnaprokurör Raul Heido ja Viru ringkonna selle aasta parim on abiprokurör Kristiina Erte. Aasta ametnikuks nimetati Riigiprokuratuuri personalitalituse nõunik Birgit Rohtjärv.

Loe veel

Aasta koostööpartnerina tunnustati Ida prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud kuritegude talituse lastekaitseteenistust, kelle aastapikkuse pingsa töö tulemusena suudeti koguda piisavalt tõendeid, et lahendada kogu Eestit vapustanud noore tüdruku surmajuhtum. Kogutud tõendite alusel esitas saatis prokuratuur kohtu alla kaks noormeest – neist üht süüdistatakse tapmises ning teist kuriteo varjamises.

Aasta prokuröri aunimetusega tunnustatakse väljapaistvaimate töötulemustega prokuröre alates 2002. aastast.