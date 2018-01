Aasta esimesel päeval kadus BLRT territooriumil seal peatunud laeva meeskonnas motoristina töötav mees

Viktor (perenime jätame lähedaste soovil saladusse -

toim) läks esimese jaanuari keskpäeval laevatehases territooriumil asuvasse laeva tööle ega pole senini koju naasnud.

Viktor töötab Kopli poolsaarel asuvas BLRT (Balti Laevaremonditehas) Grupi laevatehases peatuva laeva meeskonnas motoristina. Tema tütre Ekaterina sõnul oli tavaks, et öösiti jääb laevale tööd tegema ja valvama pelgalt üks inimene. "1. jaanuari öösel oli minu isa vahetus. Paraku ei ole ta tänaseni koju jõudnud," lausus Ekaterina Delfile.

Küsimusele, kas Viktor võis juba enne tööle jõudmist hoopis kuskile mujale suunduda, vastab naine, et see pole võimalik. "Territooriumile sisenemiseks peab ennast registreerima ja seda ta tegi," sõnas naine kindlameelselt.

Ekaterina on veendunud, et tema isa on siiani kuskil laevatehase territooriumil. "Viktori ülerõivad, suitsupakk ja välgumihkel olid laevas," alustas naine, "kui ta tõesti veel kuskil on, siis üleriieteta ta kaua vastu ei pea," lausus Ekaterina. Ta ütles, et on proovinud rääkida nii korrakaitsjate kui ka isa kolleegidega. "Keegi ei räägi midagi," tõdes ta.

"Mu isa on seda tööd teinud aastaid ja ka kõik vastavasisulised koolitused on läbinud. See ei ole võimalik, et ta lihtsalt laevalt alla kukkus ja uppus," ütles Ekaterina.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Marie Aava sõnul teatasid Viktori lähedased tema kadumisest politseile 2. jaanuari õhtul. "Samal õhtul käisid sündmuskohal politseinikud koos jälje- ja laibakoertega ning järgmisel päeva otsiti ka tuukritega veekogust," ütles Aava Delfile.

"Praegu töötavad politseinikud läbi sündmuskohalt kogutud vihjeid ja turvakaamera salvestisi. Kahjuks ei ole senini õnnestunud meest leida," lisas Aava.

BLRT kommunikatsioonidirektor Karin Kond teatas Delfile, et kadunud mees pole BLRT Grupi töötaja, vaid sadamas seisva laeva meeskonnaliige, lubades anda lisainfot esimesel võimalusel.

BLRT laevatehases oli 2011. aastal juhtum, kus kolm töölist kukkusid laeva trümmi ja vajasid seejärel arstide abi. Toona ütles BLRT pressiesindaja Katja Ljubobratets Delfile, et kaks töötajat lubati koheselt koju, kuid üks jäi veel arstide hoole alla. Ljubobratets lükkas aga ümber väite, justkui oleksid mehed trümmi kukkunud, ent omapoolset versiooni juhtunust ettevõte siiski ei avaldanud.