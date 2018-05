9900-eurose vaasi varastanud Alexander peab tegema 420 tundi üldkasulikku tööd

Sisustuspoest peene vaasi tuuri pannud Alexander peab leppima mõttega, et lähitulevikus on ta vaba aeg piiratud.

Kohus määras mehele [Tallinna kesklinna sisutuspoest 9990 eurot maksva] lilleanuma varguse eest 420 tundi üldkasulikku tööd, kirjutab Õhtuleht.

1983. aastal sündinud Alexander on paadunud varas, kes on oma tegevuse tõttu politsei huviorbiidis olnud juba aastaid. Tema viimane kätetöö aga kahvatub varasemate vargustega võrreldes just varalise kahju suuruse tõttu.

Kohus mõistis Alexandri süüdi ja määras talle karistuseks 420 tundi üldkasulikku tööd.

