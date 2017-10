91aastane seeneline Lev: kui olin juba kolm ööd metsas olnud, tundsin, et neljandat ma enam üle ei elaks

„Viimasel päeval metsas ekseldes ma ei julgenud enam isegi puhata, sest teadsin, et kui kas või korraks maha istun, ei jaksa ma sealt enam üles tõusta,“ räägib 91aastane kirglik seeneline Lev, kes eksles Nõva metsades söömata neli päeva, kuni sattus õnnekombel kokku teiste seenelistega.

Nüüd saab ta juba lõbusamalt metsas veedetud kolmele ööle ja neljale päevale tagasi vaadata, sest on elu ja tervisega tagasi kodus.

„Ellujäämiskursus“ metsas ei ole teda maha murdnud, ainult põlved teevad veidi valu.

Lääne prefektuuri pressiesindaja Kristi Raidla sõnul raskendas Levi otsinguid see, et mehel polnud kaasas dokumente ega telefoni ning oli teada, et ta polnud kaasa võtnud kuuldeaparaati.

Lev leiti linnulennult umbes üheksa kilomeetri kauguselt paigast, kus ta metsa oli läinud.

