53-aastase naise vägistanud, piinanud ja tapnud Kurika-Urmast ähvardab kuni eluaegne vanglakaristus

Politseil läks appikutsele vastamiseks kümme minutit. Selle ajaga jõudis mõrvar ohvriga juba lahkuda.

Just naabrinaine on alanud kohtuprotsessi üks võtmetunnistajaid, kuid ta tunnistab praegugi, et kardab [mõrvar] Urmast, kirjutab Õhtuleht.

Kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Natalia Miilvee ütles, et tõenäoliselt tahtis Urmas naise tapmisega lihtlabaselt kasu saada

Nii ongi Urmasele on esitatud süüdistus kehalises väärkohtlemises, vägistamises, vabaduse võtmises seadusliku aluseta, röövimises, avaliku korra raskes rikkumises ning mõrvas.

Urmase isa räägib, et kümmekond aastat tagasi diagnoositi ta pojal bipolaarne ehk meeleoluhäire.

Refereeritud artikli täistekst Õhtulehes