48-aastane Kaia lahkus varahommikul kodust, arvatavalt paljajalu. Politsei palub abi tema leidmisel

Politsei palub abi 48-aastase naise leidmisel, kes lahkus täna varahommikul ootamatult kodust Rapla maakonnas Kohila vallas Vilivere külas ja pole siiani tagasi tulnud.

Kaia lahkus täna ootamatult kodust kella 6 paiku ning sellest ajast teda pole õnnestunud leida. Esialgsetel andmetel võis naine suunduda Tallinna.

“Oleme suhelnud naise lähedastega ning kontrollinud kohti, kus naine võis viibida, kaasates ka politsei teenistuskoeri, kuid praeguseks ei ole otsingud veel tulemust andnud. Otsingutesse on kaasatud ka PPA lennusalga helikopter ja naist otsivad ka politseiametnikud,“ rääkis Rapla politseijaoskonna välijuht Anti Roosileht. „Palume kõiki inimesi, kes nägid täna kirjeldustele vastavat naist, anda sellest viivitamatult politseile teada, helistades numbrile 112. Praegu on suureks abiks iga infokild.“

Naisel pole kaasas mobiiltelefoni ning esialgsetel andmetel võis ta kodust lahkudes olla ka paljajalu. Kaia on 178 cm pikk, tal on tumepruunid poolpikad juuksed, seljas on rohekas-hall kampsun kõrge kaelusega ning jalas hallid püksid, käes võib olla pruuni värvi käekott.

Kõigil, kel on infot fotol kujutatud naisest, palume sest teada kohe anda numbril 112.