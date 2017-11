31-aastane eestlane üritas Soomes bussipeatuse taga vägistada 15-aastast tüdrukut, kellele oli toonud viina

Eestlane Aksel Küngas mõisteti Soomes vägistamiskatse ja lapse seksuaalse kuritarvitamise eest raskendavatel asjaoludel kaheks aastaks ja neljaks kuuks vangi.

Sündmused said alguse, kui 15-aastane tüdruk oli koos kahe alaealise sõbraga Espoos Matinkylä kaubanduskeskuses. Tüdruku sõbrad helistasid 31-aastasele Küngasele, et saada talt viina, vahendab Helsingin Sanomat.

Küngas saabus peagi bussiga kohale. Tal oli kaasas kolm pudelit alkoholi.

Tüdruk ei olnud varem alkoholi tarvitanud ja jäi kiiresti purju. Seetõttu ei mäleta ta õhtust peaaegu midagi.

Küngas rääkis eeluurimise ajal, et jäi ka ise kiiresti purju. Kui tüdruku sõbrad lahkusid, läks Küngas enda sõnul koos tüdrukuga bussipeatuse taha lamama. Seejärel lasi Küngas püksid ja aluspüksid alla. Ta aitas ka tüdrukul püksid ära võtta.

Eeluurimise ajal antud ütluste järgi katsus Küngas tüdruku rindu ja paljast alakeha. Küngas oli surunud oma peenise „kuidagimoodi” tüdruku tuppe.

Küngas rääkis, et ühe ei kestnud kaua. Samas ütles ta ka, et ühe ei õnnestunud.

Politsei saabus kohale juhtunut oma rõdult näinud mehe kutse peale. Mees nägi, et tüdruk ja Küngas lamas vastamisi. Küngase peenis oli väljas.

Esimese astme kohtu hinnangul toetab see arusaama, et Küngas vähemalt üritas olla tüdrukuga suguühtes.

Küngas ise eitas, et ütles eeluurimise ajal, et ühe toimus. Küngas väitis, et pidas tüdrukut täisealiseks.

Kohtu sõnul viitab see, et Küngast paluti tuua tüdrukutele alkoholi, sellele, et ta oleks võinud oletada, et tüdrukud on alaealised.

Kohtu hinnangul nägi tüdruk sündmuste aset leidmise hetkel noor välja.

Tüdruk ei mäleta õhtust midagi ja tal ei ole ka mingit tunnet, et oleks olnud suguühtes. Kohus leidis, et tõendeid toimunud suguühte kohta pole piisavalt.

Sündmused leidsid aset 2011. aastal. Esimese astme kohtu otsus langetati selle aasta mais.

Tüdruk taotles teise astme kohtus talle kannatuste eest määratud hüvitise suurendamist. Küngas nõudis, et teise astme kohus ta õigeks mõistaks.

Ringkonnakohus otsustas täna, et edasise menetluse luba asjale ei anta.