19-aastast noormeest süüdistatakse võikas mõrvas: lõi ohvri kiviga teadvusetuks ning jätkas siis peksmist

Homme toimub Harju maakohtus eelistung 19-aastase Kirilli suhtes, keda Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab julmal viisil mehe tapmises. Süüdistuse kohaselt peksis Kirill kiviga kannatanu teadvusetuks ning jätkas seejärel lamava mehe löömist rusikate ja jalgadega.

Kriminaalasja materjalidest nähtub, et süüdistatav viibis selle aasta 26. mai õhtul koos kannatanuga Paldiskis Rae tänaval asuvas korteris kuni nende vahel tekkis tüli. Seejärel läksid mõlemad mehed õue, kus süüdistatav lõi kannatanut kiviga vastu pead.

Löögi tagajärjel kaotas kannatanu teadvuse ning kukkus maha. Sellele vaatamata jätkas süüdistatav maas lamava kannatanu löömist rusikate ja jalgadega. Vigastada saanud mees viidi haiglasse, kus ta suri 6. juulil.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul selgitasid kriminaalpolitseinikud koheselt välja kuriteos kahtlustatava, keda hakati koheselt ka otsima. "Raskete kuritegude avastamisel on esimesed tunnid kõige tähtsamad. Väikesele linnale omaselt levis üsna pea kohalike elanike seas jutt, et politsei otsib taga kohalikku 19-aastast Kirilli. Oli selge, et noormees varjab end ja on abi saamiseks pöördunud sõprade poole," sedastas Tambre.

Tambre sõnul võivad Inimesed kriisiolukordades käituda ettearvamatult ja politsei jaoks oli tähtis kahtlustatav kiiresti leida, et ta ennast või teisi täiendavalt ohtu ei seaks.

"Politseile on väga oluline kogukonna liikmete abi, kes võivad inimese asukohta teada ning kes ohtlikku kurjategijat varjates kellelegi teenet ei tee. Südaöö paiku peeti kuriteos kahtlustatav kinni ning võeti prokuratuuri taotlusel vahi alla," lisas Tambre.

Loe veel

Süüdistatav on varem kriminaalkorras karistatud varguste eest. Mõrvas süüdistuse saanud noormees viibib prokuratuuri taotlusel vahi all.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo.

Julmal viisil tapmist käsitletakse mõrvana ja selle eest karistatakse kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.