14-aastase ratturi surnuks sõitnud mees asus viimaks karistust kandma

Tõstamaal lapse surnuks sõitnud Andrus Järvik kannab alates tänasest viie kuu pikkust vanglakaristust Tallinna vanglas.

Esiti pidi Järviku karistusaeg algama 13. märtsil, kuid ta palus kohtult perekondlikel põhjustel pikendust. Kohus tuli vastu. Uueks tähtajaks määrati tänane kuupäev.

Hommikul kinnitati Delfile kohtust, et uut pikendustaotlust Järvik ei küsinud. Ta peab oma karistuse kandma Tallinna vanglas ning tuli sinna pärastlõunal. Lisaks šokivangistusele peab Järvik maksma hukkunu emale 22 000 eurot.

Süüdistuse järgi sõitis Järvik 2014. aasta 26. juulil Pärnumaal Tõstamaa vallas Kastna külas maasturiga Mitsubishi L200 otsa jalgrattaga sõitnud neiule, kes suri saadud vigastuste tõttu kohapeal. Järvik lahkus sündmuskohalt, jättis sõiduki maha, ja ta tabati 13 tundi hiljem. Tunnistajate väitel oli ta enne õnnetust külapeol alkoholi tarvitanud, kuid pärast poolt ööd metsas peitmist näitas alkomeeter ainult 0,08-promillist joovet ja haiglas tehtud vereproovid ei näidanud sedagi.

Järvikule esitati süüdistus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb liiklus- või käitusnõuete rikkumist ettevaatamatusest, kui sellega on inimesele tekitatud raske tervisekahjustus või põhjustatud tema surm. Selle eest on võimalik süüdlast karistada rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega. Kriminaalasi lahendati kokkuleppemenetluse teel.

Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles hiljuti, et karistusseadustikku plaanitakse muuta nii, et raske tervisekahjustuse või surma põhjustanuna sündmuskohalt põgenemine muutub eraldi kuriteoks ning karistuseks on kuni viis aastat vangistust.