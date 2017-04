14-aastase Narva koolitüdruku Darja arvatav tapja viimaks kohtu all

Viru maakohtus algas täna kell 10 protsess kahe noormehe üle, kellest üks tappis süüdistuse kohaselt 2015. aasta detsembris 14-aastase Darja, teine noormees varjas seda kuritegu.

Süüdistuse kohaselt tappis 1997. aastal sündinud noormees 2015. aasta 4. detsembri õhtul Narvas Pähklimäe terviseradadel paikneva Äkkeküla spordibaasi territooriumil 14-aastase tüdruku. Kadunud tüdruku surnukeha leiti viis päeva hiljem ehk 9. detsembril.

Viru Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Margus Grossi sõnul on kriminaalmenetluse raames teostatud ekspertiisidega tuvastatud, et tüdruku surma põhjuseks oli lämbumine. "Uurimine pani tõsiselt õiguskaitseasutusi proovile, kuid tänu tulemuslikule koostööle uurimisgrupi ja ekspertide vahel on meil kohtule esitada tõendeid, mis kinnitavad meie hinnangul kohtu ette saadetud noormeeste süüd," on Gross varasemalt kommenteerinud.

Eesti Päevaleht on varasemalt kirjutanud, et teadaolevalt on Darja tapmises kahtlustatav 19-aastane Venemaa kodanik Toomas Semykin. Tapmise varjamises kahtlustatakse tema eakaaslast, kodakondsuseta Aleksei Botštarjovi.

Mõlemal on põhikooli haridus, jõustruktuuridele on nad tuttavaks saanud viimase paari aasta jooksul.