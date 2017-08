Tsingisser nõudis Vaba Tallinna Kodanikult Metlevi nimekirjast väljaarvamist, sest ta on liialt euroopameelne

Vaba Tallinna Kodaniku (VTK) kandidaadi Sergei Metlevi sõnul on Tegusasse Tallinnasse koondunud Leonid Tsingisseri ümber kremlimeelne kamp, kelle taktikepi järgi valimisliit nüüd tantsib. Tegus Tallinn vastab, et Metlevi jutt ei vasta tõele.

Pärast viimast kahe valimisliidu koosolekut jõudis Metlevini informatsioon, et Leonid Tsingisser peab tema vastu vimma. “Ta ütles, et välistab mind täielikult kui ühise valimisliidu kandidaati,” räägib Metlev Delfile.

Miks tahtis Tsingisser Metlevist lahti saada? "Ilmselt oli see sellepärast, et olen tegutsenud euroopaliku eestivenelase mõttelaadi toetuseks ja võidelnud rahvuskonfliktide õhutajatega," põhjendab Metlev.

"Olukord jõudis nii kaugele, et Tegus Tallinn oli nõus Leonid Tsingisseri vaigistama kui VTK minu välja viskab," räägib ta. “Sellest teen järelduse, et Tsingisser omab seal liidus päris suurt võimu.”

Tsingisseri nimetab Metlev NATO ja Euroopa Liidu vastaseks. “Ta on pikka aega ajanud sellist joont, et ta on NATO ja Brüsseli vastu ja natuke Keskerakonna ja Savisaare poolt”, kirjeldab Metlev. “Ükskord vaidlesin temaga Kuku raadios, seal ta kaitses Yana Toomi ja Savisaart.”

Metlevi sõnul on Tsingisser valimisliidu ümber koondanud hulganisti Tsingisseriga sama maailmavaadet jagavaid isikuid, kes varem eestivastaste sõnumitega silma paistnud. "Näiteks Jüri Kivit, kes on Facebookis kõige suurem putinimeelne troll, keda ma näinud olen," märkis Metlev. Kivit ei ole tema sõnul küll otseselt Tegusa Tallinna valimisliidus, kuid Tsingisseri suur lähikondlane.

Metlev saatis Delfile ka video, kus Kivit ja ta sõbrad viskavad nalja Lasnamäe linnaosa vanema Maria Jufereva tehtud Lasnamäe-laulu üle. Videos on tantsimas näha ka Tegusa Tallinna särgis Leonid Tsingisseri.

Jüri Kivit on varemgi Delfis oma vaadete tõttu figureerinud. Tänavu aprillis esines ta TallinnaTV saates "Monitor", kus ta kiitis Krimmi annekteerimist Venemaa poolt. "Inimesed on õnnelikud, kõik on õnnelikud," rõhutas ta saates ning viitas, et sealsetel elanikel on ju ka võrdlusmoment sellest, kuidas on elada Ukraina riigi koosseisus.

Mullu juunis laadis ta üles oma Facebooki lehele foto veinipeost pealkirjaga "Valmistume NATO lennukeid alla laskma". Pildile oli märgitud ka Leonid Tsingisser.

Metlevi sõnul tahab Tegus Tallinn kasutada ära Keskerakonna ja Edgari Savisaare vastuseisust tekkinud vaakumit ära ja püüda putinimeelsete venekeelse elanikkonna hääli. "See on hulga lihtsam, kui euroopameelsete häälte püüdmine," räägib ta.

Tegusa Tallinna kampaaniajuhi Mart Luige sõnul ei vasta Metlevi jutt tõele. "Ei Metlevit ega Tsingisseri polnud viimasel koosolekul kohal," kommenteerib ta Delfile. "Võib-olla on see nende omavaheline tüli."

Luik lükkab ümber ka väited, et nende valimisliidus oleks eestivaenulikke kandidaate. "See lihtsalt ei vasta tõele. Ei ole meil kremlimeelseid inimesi, kust Metlev üldse seda võtab?" räägib ta.

Jüri Kivitist pole Luik varem kuulnud. "Ei tea ka sellist nime, peaks googeldama. Ei ole kuulnud küll, et meil selline inimene oleks," lisas ta.