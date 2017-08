Tallinna valimisliite varjutab müstiline loor, kandidaadid avalikustatakse alles septembris

Ivanova ja Savisaare ning Sõõrumaa ja Mõisa valimisliitudes on alla viie teadaoleva nime.

Tänasest saab registreerida kohalike omavalitsuste valimistele kandidaate. See tähendab, et erakondadelt on oodata valimisnimekirja uute nimede lisandumist. Sootuks teine lugu on aga valimisliitudel.

Edgar Savisaare ja Olga Ivanova valimisliidus on väidetavalt 80 nime, kellest teada on ainult Savisaar ja Ivanova ise. Ivanova ütles Delfile, et tema ja Savisaaar kandideerivad ilmselt Lasnamäel, kuid muus osas, näiteks valimisliidu nime ja linnapeakandidaadi suhtes, jääb liit müstiliseks.

Ivanova väitel käib praegu töö, et ka peale Lasnamäe teistesse piirkondadesse tugevad kandidaadid leida. Täpne info selle kohta, kes kus kandideerib, saab teatavaks ilmselt alles 5. septembril, kui tuleb esitada valimisnimekirjad.

Urmas Sõõrumaa ja Jüri Mõisa eestvedamisel loodud valimisliit Tegus Tallinn pole alguspäevadest saati pea ühtegi uut nime avalikustanud. Juulis liitusid küll nendega Mart Luik ja Peeter-Erik Ots, kuid enamiku ajast pole liidult selles vallas uudiseid tulnud.

Tegusa Tallinna kampaaniajuht Mart Luik ei soostu ka täna Delfile valimisliiduga liitunuid avalikustada. Luige sõnul on saladuslikkuse põhjus selles, et arutelu Vaba Tallinna Kodaniku valimisliiduga alles käib. "Me ei soovi siin nimesid ühekaupa tilgutada," räägib ta. "Läbirääkimised käivad päris jõudsalt ja loodetavasti jõuame tähtajaks nimekirjas kokku lepitud."

Kaks liitu astusid läbirääkimistesse augusti alguses, kui Vaba Tallinna Kodanik (VTK) võttis Tegusa Tallinna koostööpakkumise vastu. "Tutvunud valimisliidu Tegus Tallinn programmi kavandiga, leiame, et meil on piisav alus alustada läbirääkimisi ühiseks tegutsemiseks," seisab VTK kodulehel.

VTK esinumbri Erik Vesti väitel ei avalikusta ka nemad enne lõpptähtaega uusi nimesid. "Nimekirja on oodata alles neljandal või viiendal septembril," ütles ta. "Kuna nimekirja lisandub koguaeg uusi nimesid juurde, siis mõtlesime, et on mõistlik oleks korraga esitada, kui jupikaupa sinna inimesi panna."

VTK on hetkeseisuga välistanud koostöö Savisaare liiduga välistanud. Ka Tegus Tallinn pole hetkel koostöömõtteid kellegi teisega arutanud. "Me ei ütle kellegile ei, aga meil praegu pole otseselt kedagi silmapiiril ja keegi pole ise küsima tulnud. Saab näha, kaks nädalat on tegelt päris pikk aeg," kommenteerib Luik.