Priidu Pärna: munitsipaalkapitalist Savisaar on läbi kukkunud

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni liige Priidu Pärna (IRL) viis juba 2015.a läbi revisjoni Ühistupanga Asutamise Sihtasutuses, mille tulemusena tegi ettepaneku, et Tallinna linn peab ühistupanga asutamislepingus taganema, kuna tegemist on linna raha mitteseaduspärase kasutamisega.

Tänaseks on Tallinn kulutanud ühistupanga asutamisele koos asutamiskulude, sissemaksude ja garantiidega üle 10 miljoni euro. Panga asutamisdokumendite ettevalmistamist korraldas aga sihtasutuse asemel hoopis linnakantselei. Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni liikme Priidu Pärna sõnul on äriregistrisse kantud Eesti Ühistupank, mis näitab Savisaare ambitsioone luua Tallinna maksumaksja rahaga üle-eestilise haardega krediidiasutus. Samas on linnajuhtimise ebausaldusväärsuse tõttu tagasi lükatud panga tegevusloa taotlus ning linna raha seisab jõude.

„Linnavalitsuse põhilisi väiteid ühistupanga toetuseks on, et Tallinn toetab ühistulist tegevust ning linn on vaid üks paljudest panga algatajatest,“ ütles Pärna. „Asjaolu, et linn panustab 95% kogu panga kapitalist, tõestab, et tegemist on munitsipaalpangaga ning ülejäänud on satelliidid, keda on vaja, et jätta seaduse ees mulje ühistulisest tegevusest. Samas on linnal üldkoosolekul vaid üks hääl!“ lisas Pärna.

"Revidendid leidsid juba 2015. aastal tuginedes kohtupraktikale ja riigikontrolli seisukohtadele, et linna ülesanne ei ole avalike vahendite eest tegeleda munitsipaalkapitalismi ja ettevõtlusega olukorras, kus kohaliku omavalitsuse põhiülesanded hariduse, teedeehituse, lasteaiakohtade jne osas on täitmata, ja seetõttu peab linn panga asutamislepingust taganema. Tahtsime tellida Tartu ülikoolist ka õigusekspertiisi, kuid selleks keeldus volikogu kantselei raha eraldamast," märkis Pärna.

IRL lubab võimule tulles Savisaare munitsipaalkapitalismi impeeriumi laiali saata ning vabanevad vahendid suunata haridusele, lasteaedadele ning laenudega hätta jäänute võlanõustamisele.