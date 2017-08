Krištafovitši valimisliit soovib Tallinnasse kiirtrammi-poolmetrood ehitada

Täna esitas Tallinna valimiskomisjonile registreerimisteatise valimisliit Metroolinn, mille moodustajateks on jurist Jevgeni Krištafovitš ja tarkvaraarendaja ning kaitseliitlane Andrei Sosnin. Valimisliidus soovivad hetkel kandideerida 20 inimest ning programmi eesmärgiks on kiirtrammi-poolmetroo ehitamine Tallinnas, linnaosavalitsuste kaotamine ja soodsa hambaraviteenuse võimaldamine linnaelanikele.

"Valimisliidu tuumiku moodustavad noored inimesed vanuses 20-40 eluaastat, nimekirjas on vaheldumisi eesti ja vene emakeelega kandidaadid. Meie meeskonna eesmärk on pakkuda nendel valimistel Keskerakonnale alternatiivi, sest iga kord kui tallinlane hääletab putinimeelse jõu poolt, sureb kuskil üks suitsupääsuke," sõnas valimisliidu algataja Jevgeni Krištafovitš.

Valimisliidu Metroolinn programmi aluseks on 2009. aastal Eesti Tuleviku-Uuringute Instituudi poolt Tallinna visioonikonverentsil pakutud liikluskoormust vähendavate lahendite visioon, mis näeb ette kiirtrammi-poolmetroo ehitamist.

"Me soovime täita tallinlaste mitme põlvkonna unistuse ja ehitada Eesti pealinna kiirtramm-poolmetroo, mis oleks valdavalt maapealne ning kesklinnas maa-alune, nagu Helsingis. Tallinna arhitektide poolt pakutud metroolinna visiooni on keskerakondlik linnavalitsus ignoreerinud ja isegi kiirtrammi ehitamist Lasnamäele ei peeta enam vajalikuks. Me soovime seda muuta, sest kiire ühistransport on meie jaoks selge prioriteet," lisas Krištafovitš.

Krištafovitši sõnul on projekti võimalikkust kinnitanud ka geoloogia eksperdid, kuid metroo maa-aluse osa ehitamise maksumusest on veel vara rääkida.

"Igal juhul see projekt on oluliselt odavam kui Rail Balticu Eesti lõigu ehitamine. Helsingis septembris avatav metroo teine liin, Länsimetroo, mis on 21 kilomeetrit pikk ja täielikult maa-alune, läks maksma 1 miljard eurot. Tallinna metroo jaoks piisab kõige rohkem 5-6 kilomeetrist maa-alusest liinist. Nagu Ülemiste projekt näitas,

trammitunneleid ehitatakse linnas üsna kiiresti, seega küsimus on poliitilistes prioriteetides ning selleks on vaja elanikepoolset survet," rõhutas Krištafovitš optimistlikult.

Raha leidmiseks suurte investeerimisprojektide jaoks pakub valimisliit linnaosavalitsuste kaotamist ning munitsipaalteenuste osutamist kolme regionaalse teeninduskeskuse kaudu nagu teeb politsei- ja piirivalveamet. Lisaks soovib poliitiline jõud vähendada Tallinna ametite arvu poole võrra ja koondada neljandiku linnaametnikest, sh Tallinna ombudsmani büroo terves koosseisus, ühistupanga, Tallinna TV, munitsipaallehtede toimetused ning arvukalt poliitilisi nõunikke.

"Lisaks metroole on raha vaja ka oluliseks sotsiaalprojektiks, millega me soovime Tallinnas alustada, tasuta hambaraviks. Me pakume tallinlastele kuni 200 eurot hambaravi hüvitist kolmeks aastaks ning avame lisaks Tõnismäe hambapolikliinikule veel soodsate hindadega munitsipaal hambakliinikuid igas linnaosas. Selleks on vaja hinnanguliselt 30-40 miljonit igal aastal ning selle raha leidmiseks on Tallinna halduskulude vähendamine hädavajalik," sõnas Krištafovitš.

Valimisliidu registreerimiseks on valimiskomisjonil aega kolm tööpäeva. Pärast seda on võimalik esitada kandidaatide nimekirju.