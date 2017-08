IRL-i Viimsi vallavanema kandidaat on Jan Trei, volikogu esimehena soovib tööd jätkata Mari-Ann Kelam

IRL-i Viiimsi vallavanema kandidaadiks kohalikel valimistel on praegune abivallavanem Jan Trei. Vallavolikogu esimehe kandidaat on ka praegu seda ametit pidav Mari-Ann Kelam.

Kelam soovib, et valla juhtimine oleks senisest avatum, kodaniku- ja keskkonnasõbralikum. "Viimsi peab säilitama oma näo. Seisan selle eest, et tarkade töökohtade ja konkurentsivõimelise ettevõtluse kõrval säiliks Viimsi rohelus, merekultuur, äärelinnale omane keskkond, kus inimestel on turvaline ja mugav eladam," ütles ta.

Trei sõnul on IRL pärast 2013. aasta valimisvõitu suures osas oma valimislubadused Viimsis täitnud. "Oleme loonud Viimsisse juurde uusi kodulähedasi lasteaia- ja koolikohti. Meie eestvedamisel on valminud 144-kohaline Uus-Pärtle lasteaed, Karulaugu Kooli juurdeehitus ning moodne ja kaasaegne kergejõustikustaadion. Gümnaasiumiõpilased saavad tasuta lõunat, oleme loonud eeldused Viimsi Kaunite Kunstide Kooli rajamiseks, väga oluline on ühtse veesüsteemi ehituse lõpetamine ning Muuga sadamasse vee- ja reoveepuhasti rajamine. Tänu sellele ei sõltu me naaberomavalitsustest ega nende hinnapoliitikast," ütles Trei.

IRL-i valimislubadused järgmisteks valimisteks sisaldavad muu hulgas rahvusvahelise IB-kooli (International Baccalaureate) loomist Viimsisse ning teadusmahuka ettevõtluse soodustamist koos nn tarkade töökohtade loomisega.

„Hariduse ja targa ettevõtluse edendamine peab kindlustama, et Viimsis on mitte ainult mugav elukeskkond, vaid kõige eesrindlikum omavalitsus,“ ütles Trei.

„Samas peame oluliseks, et Viimsisse ei rajataks mõõdutundetult suuri kortermaju ega tööstushooneid, vaid säiliks rannaküla atmosfäär puhta keskkonna ja roheluse keskel. IRL-i valimislubaduste seas on muu hulgas oluline koht ka merekultuuri- ja hariduse tähtsustamisel. Soovime valda arendada tasakaalukalt, sealhulgas tarkade investeeringute kavandamist valla haridusvõrku, huviharidusse, sportimisvõimaluste avardamisse ning teedevõrku," ütles linnapeakandidaat.

Kelam on olnud pikaajaline vallavolikogu liige, alates 2017. aasta kevadest on ta vallavolikogu esimees.

Jan Trei on praegu Viimsi abivallavanem, ta on juhtinud Viimsi valda ja Saue linna ning olnud mitmetel valitavatel ametikohtadel omavalitsustes. Samuti on ta töötanud siseministeeriumis ministri nõunikuna. Ta on hariduselt jurist ja omandab riigiteaduste magistrikraadi Tallinna Ülikoolis.