IRL-i linnapeakandidaat: Pärnu välja astumine omavalitsusliidust oli ennatlik

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) Pärnu linnapea kandidaat Andres Metsoja hindab linna eilset sammu astuda välja Pärnumaa Omavalitsuste Liidust kiirustatuks.

„Haldusreformi jõustumisel ja elluviimisel on koostööd omavalitsuste vahel rohkem vaja kui kunagi varem,“ ütles Andres Metsoja. „Tekkinud vastandumised, umbusk ja eelarvamused tuleb ületada," lausub Metsoja. "Kunagise Pärnumaa Omavalitsute Liidu juhina tean, et see on võimalik. Ainult läbi koostöö sünnivad suured asjad, millest ei võida ainult pärnakad, vaid terve piirkond.“

Samas nõustub Metsoja, et omavalitsuste koostöövormi on vaja uuendada. „Arendamine ei käi läbi vastandumise. Tulevikus ei tohi tekkida linnavolikogus küsimustki koostöös osalemise või mitteosalemise koha, Pärnu peab olema piirkonna vedur,“ lisas ta.