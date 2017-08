Eve Kivi, Heidy Purga ja Olavi Otepalu liitusid Reformierakonna Tallinna valimisnimekirjaga

Reformierakonna nimekirjas kandideerivad esmakordselt kohalikel valimistel Tallinnas filmitäht Eve Kivi, kultuuriedendaja Heidy Purga ja muusik Olavi Otepalu, kelle arvates vajab linnaruum rohkem loovaid lahendusi ja kultuurseid vaba aja veetmise võimalusi.

„Tallinn on ilus linn ja nii elanikele kui meie külalistele on oluline, et linnavõim panustataks kultuuri arendamisse tänasest märksa enam. Paljude oluliste punktide seast tooksin eraldi välja laste sportimisvõimaluste suurendamise. Linn peab aktiivsemalt soodustama laste sportimist ja huviharidusest osavõtmist,“ ütles teenekas filminäitleja Eve Kivi.

Praeguse riigikogu liikme Heidy Purga hinnangul vajab Tallinn linnaruumi senisest rohkem loovamaid lahendusi. „Skoone bastion on väga hea potentsiaaliga koht, et rajada sinna üks korralik ja unikaalne lastepark koos välispordi alaga,“ lausus Purga ja lisas, et ka kunstile on vaja linnaruumis rohkem ruumi ja võimalusi anda, näiteks kaasaegse kunsti ja skulptuuride pargi näol.

Muusiku ja rahvusvahelise Tallinna Euroopa kooli direktori Olavi Otepalu sõnul peaks Tallinn saama ummikuvabaks. „Mistahes järjekordadest lahtisaamiseks, olgu need liikluses või lasteaiakohtade nimekirjas, tuleb vaeva näha. Alles siis saame rääkida tõeliselt sujuvast elukorraldusest,“ ütles Otepalu.

Eve Kivi kandideeris Tallinna volikokku ka 1995. aastal, kogudes valimisliidu nimekirjas toona 14 häält. Reformierakonna liige on Kivi 2014. aastast.

Otepalu kandideeris 1999. aastal Isamaliidu nimekirjas Tartu volikokku, kuid 24 häält ei olnud piisav valituks osutumiseks. Kuni 2015. aastani kuulus ta IRLi, sealtmaalt on ta olnud Reformierakonna liige.

Oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel on Reformierakonna esinumbriteks Tallinnas Euroopa Parlamendi liikmed Urmas paet Nõmmel ja Kaja Kallas Kristiines. Teistes piirkondades on esinumbriteks riigikoguliikmed: Haaberstis Kristen Michal, Põhja-Tallinnas Jürgen Ligi, Mustamäel Hanno Pevkur, Kesklinnas Taavi Rõivas, Lasnamäel Keit Pentus-Rosimannus ja Pirital Arto Aas.