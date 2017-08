Ester Eomois: Tallinna volikogu on õige koht, et Nõmme eest seista

EBSi õppejõud ja ettevõtja Ester Eomois kandideerib kohalikel valimistel sotsiaaldemokraatide nimekirjas Nõmmel, et saada Nõmmele rohkem otsustusõigust ja vahendeid ning muuta elukeskkond inimkesksemaks ja -sõbralikumaks.

"Olen sündinud ja elanud kogu elu Nõmmel. Tean väga hästi, millised on meie kauni linnaosa probleemid, mis vajavad kiiret lahendamist ning Tallinna volikogu on õige koht, kuhu kuuluda, et saaks midagi ära teha," selgitas Eomois oma otsust valimistel kandideerida.

Nõmme valupunktide seas nimetas ta kolme küsimust: "Kuidas teha nii, et inimene oleks olulisem kui auto ning kõigi meie kodutee oleks turvaline ka jalakäijale ja ratturile? Kuidas panna elama avalik ruum ja parkmetsad, mis praegu on söötis? Kuidas panna liikuma-sportima kõik meie lapsed, sõltumata perekonna majanduslikust seisust?"

Tallinna linnaosad vajavad suuremat otsustusõigust ja ka rohkem vahendeid kohaliku elu üle otsustamisel, sellegi eest tahab Eomois pealinna volikogus seista.

Sotsiaaldemokraatidega liitus ta seetõttu, et hindab erakonna riigi tasandil tehtud otsuseid – eraldada 215 miljonit eurot ravijärjekordade lühendamiseks; suunata aastas 15 miljonit eurot laste huviharidusele ja spordivõimalustele, millest pealinn saab ligi miljoni, tõsta kolme-lapseliste perede toetust 500 euroni kuus.

"Sotside eesmärk tõsta poliitika keskmesse inimene, et meie riigi arengusse oleks kaasatud järjest suurem osa ühiskonnast, on mulle ainuõige ja see teeb elu Eestis paremaks. Parem elu Eestis tähendab õnnelikke inimesi. Majandusliku heaolu kõrval on oluline, et inimesel oleks toetav tugisüsteem, võrdsed võimalused areneda ja samuti toetus nii pere kui ka riigi poolt,“" ütles Eomois.

Sotsiaaldemokraatide Tallinna linnapeakandidaadi Rainer Vakra sõnul on Eomois tugev täiendus sotside meeskonda: "Tema kogemused ja hea maine juhtimiskonsultandina ning EBSi õppejõuna on olulised Tallinna pööramisel euroopaliku ja hooliva tuleviku suunas, mis juhtub pärast kohalikke valimisi, kui Keskerakond kaotab pealinnas ainuvõimu."

Ester Eomoisi töötas üle 15 aasta tippjuhi ja juhatuse liikmena rahvusvahelistes ravimiettevõtetes. Praegu on ta iseseisev ettevõtja, juhtimiskonsultant ja õppejõud nii Eestis kui mujal Euroopas. Ta on ka aktiivne Eesti Ettevõtlike Naiste Organisatsiooni liige ning korraldanud mitmeid koolitusi naisjuhtidele ja naisettevõtjatele. Ester Eomois kirjutab täna EBSis oma doktoritööd naisjuhtidest ja nende karjäärivalikutest.