DELFI VIDEO | IRL-i linnapeakandidaat Raivo Aeg: enamik Keskerakonnast on väga elutervete hoiakutega

Täna saabus oma valimiskampaania raames Tallinna linnavalitsuse ette "korruptsioonitõrjebussiga" Isamaa ja Res Publica Liidu linnapeakandidaat Raivo Aeg, kes sõnas, et annab valituks osutudes otsustava löögi korruptsiooni pihta.

Valimiskampaanias märgitakse, et Keskerakonna juhitud linnavalitsus on korrumpeerunud, samal ajal on IRL Keskerakonnaga koos valitsuskoalitsioonis. Aeg kommenteeris Delfile, et enamik korruptantidest on aga kohtu all ja Keskerakonnast kaugenenud. "Jüri Ratas ja enamik Keskerakonnast on väga koostööaltid ja elutervete hoiakutega," rääkis ta.

Aegi valimisprogramm näeb ette, et lisaks linnakodanikele saaksid ka väliskülalised ja turistid tasuta ühistranspordiga sõita. Kuu aega tagasi oli aga IRL seisukohal, et tasuta ühistranspordi pakkumine tuleb sootuks lõpetada. Aeg kommenteeris seisukoha muutust, et tasuta ühistransporti pole tegelikult olemas. "See makstakse kinni ka nende poolt, kes ühistransporti ei kasuta. Kui on selline olukord, siis las ta olla. Seljuhul teeme juba kõigile tasuta," kommenteeris Aeg.

Delfi sai linnavalitsuse ees jutule ka Keskerakonna liikme Mihhail Korbiga, kelle sõnul kasutab IRL sama taktikat, mis eelmistel kohalike omavalitsuste valimistel. "Sellega inimesi ära ei peta, nad teavad, et linn areneb, on ilus ja puhas. Keskerakond on võimas meeskond, mis on aastaid Tallinnat juhtinud," märkis Korb.