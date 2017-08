DELFI FOTOD | Valimispalagan algab: linnavalitsuse ette sõitis IRL-i "korruptsioonitõrjebuss", hoonele piserdati vett, kohale kutsuti ka politsei

Täna lõunal saabus Tallinna linnavalitsuse ette IRL-i linnapeakandidaat Raivo Aeg, kes andis demonstratiivselt teada, mis ta linnavalitsuse senisest tegevusest arvab.

Isamaa ja Res Publica Liidu esitatud Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg sõidutati linnavalitsuse ette oma "korruptsioonitõrje" bussiga, kus peal figureeris ka Edgari Savisaare peaga joonistus kahjurist. Linnavalitsuse pihta piserdati "tõrjekemikaale" ja anti teada, et hoonesse ei tasu korruptantide tõttu siseneda.

Aeg soovis kohtuda ka Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasaga, kuid viimast ei olnud majas kohal. Sellegipoolest sõnas Aeg kohaletulnutele, et kavatseb linnavalitsuses vokkavale korruptsioonile otsustava löögi anda.

Palagani peale saabus kohale ka politsei. Endine politseidirektor Aeg ei hakanud aga nendega vestlusesse astuma ja tõrjebussile pandi hääled sisse ning sõideti minema.

Aegi valimiskampaania tugineb seisukohale, et siiamaani on Tallinnas sündinud paljud otsused altkäemaksu eest või linnajuhtide erahuvides. Aeg plaanib kõik korruptiivse tegevuse linnavalitsuses lõpetada ning kurjategijad koostöös õigusorganitega trellide taha panna.

Raivo Aegi sõnul on ta oma meeskonnaga hinnanud, et korruptsioonist tulenevad kahjud ulatuvad Tallinnas 100 miljoni euroni aastas. "Tallinna juhtimises valitseva korruptsiooni tõttu jäävad linnas loomata uued ja tasuvamad töökohad, sest ettevõtjad ei julge investeerida linna, kus asjade ajamiseks tuleb maksta altkäemaksu. Seetõttu jääb Tallinna linnaeelarvesse laekumata miljoneid eurosid millega saaks palju vajalikku teha linnas,“ rääkis Aeg.

„Selle rahaga saaks muuta Tallinna turvalisemaks peredele ja lastele. Turvaline linn tähendab minu jaoks kodulähedasi koole ja lasteaedu, huviringe ja treenimisvõimalusi," selgitas Aeg. "Linn, kus on korralik tänavavalgustus ja terviklik kergliiklusteedevõrk. Ma tahan, et Tallinn oleks linn, kus vanemad julgevad ka oma kõige saata koduuksest välja ilma järelvalveta,"

Muuhulgas plaanib Aeg linnapeaks saades lõpetada ära TallinnaTV, ühistupanga ja linnapoodide projektid. Kuigi vaid kuu aega tagasi tahtis IRL kriipsu peale tõmmata Tallinnas ka tasuta ühistranspordi teenuse pakkumise, on nüüd Aegi sõnum see, et ühistransport peab olema Tallinnas tasuta kõigile, mitte vaid pealinna elanikele.

Raivo Aeg on varem olnud politseipeadirektor ja kaitsepolitsei peadirektor. 2014. aastal astus ta IRL-i ridadesse.