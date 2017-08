DELFI FOTOD | Raivo Aeg kavatseb linnapeaks saades kõik linnavalitsuse korruptandid vangi panna

IRL-i Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg tutvustab täna kell 11 oma valimisprogrammi, mis keskendub korruptsioonivastasele võitlusele.

Isamaa ja Res Publica Liidu esitatud Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg tutvustab täna hommikul oma valimiskampaaniat. Senimaani on valimiskampaania tuginenud eelkõige linnavalitsusest korruptsiooni väljajuurimisele.

Valimiskampaania tugineb seisukohale, et siiamaani on Tallinnas sündinud paljud otsused altkäemaksu eest või linnajuhtide erahuvides. Aeg plaanib kõik korruptiivse tegevuse linnavalitsuses lõpetada ning kurjategijad koostöös õigusorganitega trellide taha panna.

Muuhulgas plaanib Aeg linnapeaks saades lõpetada ära TallinnaTV, ühistupanga ja linnapoodide projektid. Kuigi vaid kuu aega tagasi tahtis IRL kriipsu peale tõmmata Tallinnas ka tasuta ühistranspordi teenuse pakkumise, on nüüd Aegi sõnum see, et ühistransport peab olema Tallinnas tasuta kõigile, mitte vaid pealinna elanikele.

Raivo Aeg on varem olnud politseipeadirektor ja kaitsepolitsei peadirektor. 2014. aastal astus ta IRL-i ridadesse.