Kadri Simson: kas inimene, kes on uurimise all, peab olema välistatud kõikidest ametitest, või rajameistri amet on siiski lubatud

Keskerakonna aseesimees Kadri Simson kaitses täna valitsuse pressikonverentsil otsust Sõle spordikeskusesse tööle võtta linna raha omastamises aasta algul süüdi mõistetud keskerakondlane Alar Nääme ja altkäemaksu võtmises süüdistatav Tallinna Sadama endine tippjuht Allan Kiil.

Nääme on eelmisel nädalal avatud Sõle spordikeskuse arendusjuht ning Kiil areenimeister.

Simson ütles, et tema luges selleteemalist uudist. Ta ütles, et ei oma küll selle kohta lähemat infot, aga ta eeldab, et otsus mehed tööle võtta on tehtud allpool linnavalitsuse taset.

"Olen täheldanud sotsiaalmeedias arutelu, et kas inimene, kes on uurimise all, peab olema välistatud kõikidest ametitest, või rajameistri amet on siiski lubatud," lausus Simson, kes uskus, et Tallinna linnavalitsus suudab anda adekvaatse vastuse.

Nääme: olen eksinud, kandnud karistuse ja hüvitanud kahju

"Minevikku ei saa paraku muuta. Olen varasemalt eksinud, kandnud oma karistuse ja hüvitanud tekkinud kahju. Ma vabandan siiralt tehtud vea eest ja kinnitan, et olen sellest õppinud. Mõistan ka, miks on kerkinud üles küsimused minu sobivuses sellesse ametisse ning mul on tekkinud olukorra pärast kahju. Maadlejana ja spordivaldkonda kureerinud inimesena soovin aga kinnitada, et olen sporti ja töösse selle arengule kaasa aitamisel suhtunud alati täie tõsidusega ning teen seda ka edaspidi, vaatamata tehtud vigadele," kirjutas Nääs täna Facebookis.