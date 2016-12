DELFI KIIRTUND: Kas õpetajate koondamine on vältimatu? Mis on kahtlast Panama firma omamises?

Foto: Priit Simson

Muutunud formaadis "Delfi kiirtunni" teemaks on täna OECD haridusraport, konkurentsivõime tööturul viiekümnendates eluaastates, Panama lekked ja hinnang valitsuse tööle. Arutleme, kas raportis soovitatud õpetajate koondamine on vältimatu, kas riik ei anna tööea pikendamise osas vastukäivaid signaale ja kas Panamas firma omamine on midagi, milles tuleks näha midagi kahtlast. Valitsus teatab, et suurem jagu ülesandeid on täidetud. Kas tõesti, selle üle arutlevad ajakirjanikud Teele Tammeorg, Tanel Saarmann ja Priit Simson.