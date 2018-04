Zuzu Izmailova: Eesti Raudtee pritsib Tallinnas laiali 300 liitrit mürki aastas

Läksin Züleyxa Izmailovat intervjueerima, sest mind vihastas, mida Tallinnas nägin: kände igal pool. Oma tuttava näo olid kaotanud Maakri ja Tatari tänav, nädalapäevad tagasi märkasin, et ka Jõe tänavalt oli kaheksa täies elujõus puud maha võetud. See on muidugi köömes võrreldes 386 kännuga, mida tekitab juurde Reidi tee. Puid on langenud ka Tammsaare pargis ja Kadriorus ja RMK hoone taga; raiekohti näis liiga palju, et neid üles lugedagi.

Mind üllatas, et ka Züleyxa Izmailova ei olnud neid kokku lugenud. Ega ükski tema kolmest nõunikust, kes olid intervjuud tulnud toetama kabinetinurka. Raiestatistika kogumine olevat „oodatust komplitseeritum“.

„Kui inimesed arvavad, et nüüd on Zuzu abilinnapea ja enam ei raiuta Tallinnas ühtegi puud, siis ma ei saa seda kindlasti garanteerida,“ põrutas Züleyxa ühel hetkel. „Miskipärast arvatakse, et kui rohelised on linnavalitsuses, siis on see justkui ainuke teema, millega peaksin tegelema. Aga on ka muid teemasid!“

Surume sellesse usutlusse siis kõik, mis 8000 tähemärki mahub.

Kuidas teie eesnime hääldada?

Züleiha. Aga kutsutakse Zuzu. Seal, kust see nimi on pärit, on see tavaline lühend – nii nagu Maria on Maša.

Kas Bakuu on rohelisem kui Tallinn?

Ei, muidugi mitte.

Kas te ei karda, et rohelisi peetakse Keskerakonna potililleks, mis võetud ilu pärast majja; et tegelikult te ei jõuagi linnavalitsuses midagi ära teha?

Mina näen, et meie koostöö linnavalitsuses on küll sisuline.